Зеленский обещает отменить неприкосновенность президента, депутатов и судей

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обещает сразу после инаугурации сделать всех равными перед законом, сняв неприкосновенность с депутатов, судей и президента, и разорвать связь бизнеса с политикой. Такую программу действий привел представитель предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в интервьюБи-би-си.

"После инаугурации будет фактически лишь несколько сессионных недель, потом каникулы, и начнется избирательная кампания. За это время мы внесем законопроекты, которые позволят всех сделать равными перед законом: о снятии неприкосновенности с депутатов, судей и президента, закон об импичменте, отзыв депутатов", - сказал Разумков,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.