В Судане освободили всех политзаключенных

Все политические заключенные освобождены из тюрем Судана. Об этом в четверг сообщило суданское государственное информагентство SUNA со ссылкой на Службу национальной безопасности и разведки Судана.

"Служба национальной безопасности и разведки объявила об освобождении всех политических заключенных по всей стране", - говорится в заявлении спецслужбы.

Ранее телеканал Al-Hadathсообщил об освобождении всех политзаключенных и тех, кто был арестован в ходе последних массовых акций протеста в столице. По его информации, родственники задержанных штурмовали здания, где содержались заключенные,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В четверг местные СМИ сообщили о военном перевороте и отстранении от должности президента Омара аль-Башира, который сам пришел к власти в 1989 году в результате путча.

Массовые акции протеста, вызванные недовольством значительным повышением цен, проходят в Судане с декабря 2018 года. Они не прекратились и после того, как в феврале аль-Башир распустил центральное правительство и объявил чрезвычайное положение.