Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден назвал арест британской полицией основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа "темным моментом для свободы прессы".

"Картина того, как посол Эквадора приглашает британскую секретную полицию, чтобы выгнать из здания издателя и - нравится вам или нет - обладателя премий по журналистике войдет в книги по истории. Критики Ассанжа могут радоваться, но это темный момент для свободы прессы", - написал Сноуден в четверг в Twitter,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сотрудники лондонской полиции арестовали Ассанжа в четверг утром в посольстве Эквадора, где он находился последние семь лет. Ранее в то же день власти латиноамериканской страны решили отказать ему в предоставлении дипломатического убежища. Британская полиция прибыла в здание диппредставительства по приглашению посла Эквадора.