Айк Саркисян сообщил о месте нахождения Александра Саркисяна

Брат третьего президента Армении Сержа Саркисяна Александр Саркисян находится в одной из европейских стран. Как передает «Арменпресс», об этом перед началом судебного заседания сообщил его сын Айк Саркисян.

“Сейчас мой отец в Европе, выехал на отдых. Он обязательно вернется в Армению, просто не знаю, когда”, - сказал Саркисян и добавил, что по телефону каждый день беседует с отцом.

Александр Саркисян обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах.

В отношении Саркисяна была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако в марте 2009 г. стало известно, что следователь, расследующий дело, разрешил Саргсяну покинуть территорию РА.

6 марта 2019 года Служба национальной безопасности Армении разрешила брату третьего президента Армении Сержа Саркисяна - Александру Саркисяну на некоторое время покинуть Армению.

Александр Саркисян в ходе предварительного следствия по уголовному делу в следственном департаменте СНБ о выполнении налоговых обязательств, возникших в результате налоговых проверок, перечислил в государственный бюджет РА 3.165.448.706 драмов РА, а также для приобретения вооружения для защиты Родины пожертвовал 19.600.000 долларов США. В ходе предварительного следствия по уголовному делу № 58213018 Александру Азатовичу Саркисяну предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 178 Уголовного кодекса РА (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). На банковском счете Александра Саркисяна еще под арестом находится сумма в 1 млрд 873 млн 899 тыс. 360 драмов, эквивалентная 3 млн 855 тыс. 760 долларов, и в ближайшее время планируется направить эту сумму на выполнение налоговых обязательств. Сообщается также, что в период различных уголовных дел и следственных действий, возбужденных в отношении Александра Азатовича Саркисяна, он добровольно безвозмездно перечислил государству сумму, эквивалентную 18,5 млн долларов.