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Завершилось следствие относительно уголовного преследования Кочаряна на основе иммунитета


Решение суда о прекращении уголовного преследования в отношении Роберта Кочаряна на основе иммунитета будет оглашено 12 апреля.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал один из защитников Кочаряна Ованес Худоян.

11 апреля завершилось рассмотрение жалобы группы защиты о прекращении уголовного преследования в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна на основе иммунитета.

Суд общей юрисдикции города Еревана под председательством Гагика Погосяна огласит решение 12 апреля в 9:30.




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