В Японии открылась железнодорожная станция без входа и выхода

На юге Японии открылась железнодорожная станция, которая функционирует исключительно как смотровая площадка, сообщает Daily Mail.

Станция находится на мосту и называется Seiryu-Miharashi, она не имеет ни входа, ни выхода. Там есть лишь одна небольшая платформа, попасть на которую могут только вышедшие из вагонов пассажиры.

С этого места путешественники могут полюбоваться живописным видом на реку Нишики и окружающий лес, сделать фото.