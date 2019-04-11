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В Японии открылась железнодорожная станция без входа и выхода


На юге Японии открылась железнодорожная станция, которая функционирует исключительно как смотровая площадка, сообщает Daily Mail.

Станция находится на мосту и называется Seiryu-Miharashi, она не имеет ни входа, ни выхода. Там есть лишь одна небольшая платформа, попасть на которую могут только вышедшие из вагонов пассажиры.

С этого места путешественники могут полюбоваться живописным видом на реку Нишики и окружающий лес, сделать фото.

 

 




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