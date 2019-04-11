В Кремле заявили, что в Турции могут выпускаться компоненты С-400

Речи о комплексном совместном российско-турецком производстве С-400 не идет, но возможно совместное производство каких-либо компонентов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь о комплексном производстве всех узлов С-400 не идет и идти не может, это новые виды вооружения. Но о производстве каких-то компонентов, сегментарно, безусловно, речь может идти", - сказал он на вопрос, идет ли речь о совместном производстве С-400,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он добавил, что производство может быть "на территории Турции".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Турция могут выйти на совместные разработки военной техники.