“Ереванский бестселлер”. Книги Сарояна вновь лидируют. Переводная литература. Март, 2019
Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переводческих художественных произведений.
Десятка представлена на основе мартовских продаж.
На первой горизонтальной - роман Уильяма Сарояна "Мама, я люблю тебя": Это произведение неискушенным взглядом девятилетней девочки представляет жизнь, семейные отношения и мир театра, где она оказывается по воле профессии матери – актрисы. Сугубо сарояновский стиль сердечной лирики и жизнерадостного юмора придает неповторимое очарование этой светлой, гармоничной и приятной книге, способной согреть читателя любого возраста. Перевел - Завен Бояджян.
На второй горизонтальной - роман Уильяма Сарояна “Папа, ты сумасшедший”. Это одна из жемчужин литературного наследия Уильяма Сарояна. История десятилетнего мальчика, переплетаясь с его глубокими беседами с писателем отцом, делает эту светлую и мудрую работу типично сарояновской Книгой жизни и мира, по сути, настольной книгой для читателей любого возраста. Перевел - Завен Бояджян.
Третья книга в списке бестселлеров, - “Великий Гэтсби” Фрэнсиса Скотта Фицджеральда - классика американской литературы. Впервые была издана в 1925 году, и считается одним из произведений, присущих “эпохе джаза” в американской литературе. Перевела Сона Сеферьян.
На четвертой горизонтальной - научно-фантастическое произведение Дэниела Киза “Цветы для Элджернона”. Первоначально оно было опубликовано в апрельском номере журнала “ The Magazine of Fantasy & Science Fiction” 1959 года. Произведение получило премию “Хьюго” как лучший научно-фантастический рассказ. Впоследствии Киз дописал рассказ, сделав его полным романом (под тем же названием), получившим премию “Небюла” как лучший роман 1966 года. Перевел Айк Фелекян.
На пятом месте - одно из лучших произведений бразильского писателя Паулу Коэлью - “Алхимик”. Этот роман – история о мечте и желании осуществить ее. Она сопряжена с мотивами любви, доброты, сохранения личности, возможностью познания новой страны и новой культуры. Перевела Анна Марутян.
На шестом месте – “Скотный двор” Джорджа Оруэлла. “Скотный двор” был написан в 1944 году и впервые вышел в свет в 1945 году. Этот роман содержит антиутопистские элементы. Книга запрещена в Китае, Северной Корее, Бирме и ряде стран исламского мира. Перевел Арташес Эмин.
На седьмой горизонтальной - роман Джорджа Оруэлла “1984”. Повесть, опубликованная в 1949 г., в бывшем СССР была издана лишь в 1988 г. В разные времена в разных странах роман периодически запрещался, иногда по смешным мотивам. В 2009 году периодическое издание The Times включило роман в список 60 лучших книг, изданных за последние 60 лет, а журнал Newsweek выделил его на второе место среди 100 лучших книг всех времен и народов. Перевела Асьик Атабекян.
На восьмом месте - книга Нарине Абгарян “Манюня”, которую перевела Нарине Гижларян. Это необычная история о детстве, о двух подру: Нарине и Манюне, о строгой и доброй бабушке Тай Манюни, а также о многочисленных родственниках, оказывающихся в непрекращающихся путаницах. Нежное и смешное детство, полное ощущений, которое делает человека счастливым на протяжении всей жизни. Книга удостоена Национальной литературной премии России ”Почерк года”.
На девятом месте - самое известное произведение немецкого писателя Ричарда Баха “Чайка по имени Джонатан Ливингстон”. Писатель представляет, что простые Чайки хотят знать лишь путь к поиску источника пищи на пляже. Для них смысл жизни заключается не в полете, а в еде. Однако Джонатан Ливингстон - не простая чайка, она не следует безоговорочно за другими чайками, а упорно учится летать самостоятельно. Простые чайки не разделяют его интерес к полету, а родители пытаются направить любимого ребенка на верный путь, но ничто не может остановить Джонатана. Перевела Наира Арутюнян.
На десятом месте - произведение современной турецкой писательницы Элиф Шафак “Стамбульский подкидыш”. В романе “Стамбульский подкидыш” автор поднимает множество глубинных проблем турецкого общества, в числе которых важнейшее место занимает геноцид армян как непреодолимый комплекс психологии турка. Как и присуще Турции, после публикации книги в стране, согласно известной 301 стать: за оскорбление турецкой идентичности, начинается судебный процесс против автора. На протяжении всего судебного процесса в Турции роман был запрещен, а когда автор выиграла суд, то только после этого он получил был издан. Перевела Маро Мадоян-Аладжаджян.
“Ереванский бестселлер " представила Роза Григорян
В опросах участвовали сети книжных магазинов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66).