Соглашение ЕАЭС о зоне свободной торговли с Сербией может быть подписано в октябре

Соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о зоне свободной торговли с Сербией планируется подписать в октябре 2019 года. Об этом сообщила член Коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина на международной конференции "От идеи к реальности: к 25-летию евразийской инициативы Нурсултана Назарбаева", которая проходит в четверг в городе Нур-Султане, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В этом году мы завершили переговоры с Сербией и сейчас запускаем процедуру подготовки к подписанию этого соглашения, надеемся в октябре его подписать", - рассказала Никишина.

Она отметила, что ЕАЭС находится "в шаге от завершения переговоров с Сингапуром о зоне свободной торговли". "И если мы проявим терпение и волю, нацеленные на результат, мы также в этом году хотим это соглашение подписать", - пояснила член Коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии.