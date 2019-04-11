Никол Пашинян считает, что европейские партнеры понимают важность сохранения нормальных отношений с Ираном

“Во всех своих контактах с представителями Европы, высокопоставленными чиновниками я констатировал, что наши европейские партнеры понимают важность армяно-иранских отношений и согласны с нашим видением сохранения нормальных отношений с Ираном и развития хороших отношений”.

Как передает «Арменпресс», об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе вопросов и ответов на пленарном заседании ПАСЕ.

Касаясь сложившейся вокруг Ирана международной ситуации, премьер-министр РА подчеркнул, что Армения находится в сложной ситуации, когда по сторонам этих политических противоречий друзья. “Наша надежда, призыв и желание заключаются в том, чтобы политические противоречия, как и в других случаях, так и в этом решались в логике диалога, поскольку диалог - единственный путь, по которому в 21-м веке, в нынешней ситуации, цивилизациям подобает решать проблемы”, - сказал Пашинян, добавив, что в ходе контактов с европейскими партнерами он видел такое же восприятие и осознание.