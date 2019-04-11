Во Франции вступил в силу закон о противодействии беспорядкам во время манифестаций

Президент Франции Эмманюэль Макрон утвердил так называемый "антихулиганский закон", направленный на противодействие агрессивным участникам манифестаций. Его текст опубликован в четверг в государственном вестнике L'Officiel, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Закон, направленный на укрепление и гарантирование поддержания общественного порядка во время демонстраций, опубликован в L'Officiel и вступил в силу сегодня утром", - написал в четверг в своем Twitter глава МВД страны Кристоф Кастанер. Он подчеркнул, что данный закон "гарантирует французам безопасность и защищает их от насилия". "Это текст, который защищает наши институты и наши свободы", - добавил министр.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября 2018 года в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем манифестанты выступали против институтов власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и в том, что принятых мер по борьбе с бедностью недостаточно. В стране прошло уже более двадцати общенациональных дней протеста, которые во многих крупных городах, в том числе в Париже, сопровождались стычками манифестантов с силами правопорядка, поджогами, грабежом магазинов.