В Страсбурге Никол Пашинян провел встречу с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио

Премьер-министр Никол Пашинян встретился сегодня в Страсбурге с председателем Венецианской комиссии Совета Европы (Европейской комиссии за демократию через право) Джанни Букиккио.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, председатель Венецианской комиссии, приветствуя Никола Пашиняна, отметил, что рад встрече с премьер-министром Армении в Страсбурге и обсуждению вопросов сотрудничества.

Никол Пашинян и Джанни Букиккио коснулись состоявшихся в Армении в декабре прошлого года внеочередных парламентских выборов. Председатель Венецианской комиссии отметил, что внеочередные парламентские выборы в нашей стране прошли в соответствии с международными стандартами, были свободными и справедливыми.

Премьер-министр отметил важность сотрудничества с Венецианской комиссией, подчеркнув значительную роль мониторинговой и консультативных органов Совета Европы, в том числе Венецианской комиссии, в реализации повестки реформ. Никол Пашинян отметил, что Армения высоко ценит экспертную помощь Венецианской комиссии по гармонизации законодательства нашей страны с международными стандартами. По словам главы правительства, Армения добилась прогресса в сферах укрепления демократии, совершенствования судебной системы, защиты прав человека и развития гражданского общества, и демократия является внутренней верой и фундаментальной ценностью нашего общества.

Никол Пашинян и Джанни Букиккио обсудили вопросы сотрудничества, в частности, коснулись реформы Избирательного кодекса и совершенствования законодательного поля Армении. Премьер-министр отметил, что правительство Армении пользуется полной поддержкой народа и получило мандат для проведения амбициозных и серьезных реформ во всех сферах политической и общественной жизни. Никол Пашинян подтвердил приверженность Армении европейским ценностям и отметил, что правительство Армении приложит максимальные усилия для усиления демократии, укрепления верховенства закона и защиты прав человека, становления независимой судебной системы, борьбы с коррупцией, обеспечения и в будущем свободных, справедливых и прозрачных выборов. В этой связи премьер-министр Армении подчеркнул важность эффективного сотрудничества с Венецианской комиссией и лично г-ном Букиккио.

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио приветствовал программу реформ правительства, в том числе по совершенствованию избирательного законодательства, подчеркнув важность институционализации избирательных процессов, и выразил готовность помочь Армении в этом процессе.