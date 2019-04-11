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Опубликовано видео задержания Ассанжа у посольства Эквадора в Лондоне


Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа задержали у посольства Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года, трансляцию от здания дипломатического представительства вело видеоагентство Ruptly.

На трансляции видно, как Ассанжа выводят из здания посольства и сажают в полицейский фургон.

Ранее полиция Лондона заявила, что Ассанж арестован и находится в полицейском участке, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.




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