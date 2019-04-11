Никол Пашинян призвал европейские организации оказывать народу Арцаха содействие в усовершенствовании институтов

Нагорно-Карабахский конфликт продолжает оставаться важнейшим вызовом для Республики Армения и региона в целом. Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем выступлении в ПАСЕ сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что, как и любое демократическое правительство, правительство Армении также предано принципу исключительно мирного урегулирования вопроса. Он отметил, что произошедшие в Армении демократические изменения привнесли новые оттенки и в представления армянской стороны по урегулированию вопроса.

“Конечно, очень важно, что мы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым смогли начать довольно конструктивный и позитивный диалог, но я уверен, что одного диалога между руководителями недостаточно для урегулирования вопроса. Очень важно, чтобы диалог начался и между обществами, чтобы мы готовили наши общества к миру, а не к войне” - сказал премьер-министр.

Пашинян отметил, что недавно на пресс-конференции в Ереване он заявил, что важнейшей площадкой подобного диалога могут быть социальные сети, где, к сожалению, армяне и азербайджанцы, пока общаются на только языке ругательств и ненависти.

Премьер напомнил, что несколько раз с трибуны парламента Армении заявлял, что любой вариант урегулирования Карабахского конфликта должен быть приемлем для народа Армении, народа Нагорного Карабаха и для народа Азербайджана.

“«Это беспрецедентное заявление в нашей действительности, и, по сути, та резолюция, которая даст возможность достичь мирного урегулирования Карабахского конфликта. К сожалению, мы пока не слышим подобных слов из Азербайджана, и я надеюсь, что обращение с этой трибуны мира получит адекватную реакцию азербайджанской общественности”, - сказал он.

Никол Пашинян отметил, что трибуна ПАСЕ не случайно назвала кафедрой мира. Он уверен, что это то место, где ругательства должны заменить диалог, провокацию - конструктивная работа.

“Но, к сожалению, трибуна Парламентской ассамблеи Совета Европы иногда используется и для разжигания войн. В этом плане не могу не заметить, что обсуждения по вопросу Нагорного Карабаха, которые прошли в ПАСЕ в январе 2016 года, стали прелюдией к Четырехдневной войне, вспыхнувшей в апреле того же года, и создали благоприятную почву для начала наступательных действий со стороны Вооруженных сил Азербайджана. Не хочу с уверенностью утверждать, что сознательно, но тем не менее, авторы этих обсуждений и документов стали искрами войны, которая стоила несколько сотен жизней как для Армении, так и для Нагорного Карабаха, и для Азербайджана. И сегодня, к сожалению, как на других международных площадках, так и в ПАСЕ мы видим попытки втянуть эти структуры в геополитические игры, конфликты, сделать их стороной конфликта, что абсолютно против сущности и миссии этих организаций”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр РА подчеркнул, что считается, что вопросом урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта должны заниматься исключительно сопредседатели Минской группы ОБСЕ совместно с тремя сторонами конфликта, потому что только в этом формате владеют и нынешним положением вопроса, и всей историей, тонкостями переговоров со дня их начала.

Он подчеркнул, что именно формат Минской группы ОБСЕ основан для формирования платформы диалога между всеми сторонами конфликта - Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией, и сегодня предпринимаются меры по восстановлению диалога между Нагорным Карабахом и Азербайджаном в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

“Сказанное вовсе не означает, что СЕ нечего делать в зоне Карабахского конфликта. Эта организация, стремящаяся к развитию прав человека и демократических институтов в Европе, уделяет ноль внимания поддержке общественных организаций, действующих в Нагорном Карабахе. ПАСЕ не предпринимает никаких мер для укрепления демократических институтов и развития гражданского общества в Нагорном Карабахе”, - сказал он.

По словам Никола Пашиняна, объяснение этому заключается в том, что есть противоречия, разночтения относительно статуса Нагорного Карабаха, что Нагорный Карабах не признан международным сообществом как государство.

“Но речь не о государственном статусе в плане деятельности ПАСЕ. Если Нагорный Карабах еще не признан на международном уровне как независимое государство, неужели есть международная дискуссия о том, что люди, живущие в Нагорном Карабахе, не люди. Неужели для одного из мировых лидеров по защите прав человека - Совета Европы - приоритетным является документ, а не реальный человек. С этой высокой трибуны хочу призвать все те организации Совета Европы и вообще Европы, которые занимаются защитой прав человека, свободы слова, развитием демократических институтов: Поддержите народ Нагорного Карабаха в совершенствовании своих законов и институтов, в укреплении прав человека, в верховенстве закона и независимой судебной системы. От этого выиграет гражданин – человек. А человек значит больше, чем какой-либо документ, чем какой-либо политический или групповой интерес и я верю, что Совет Европы, Парламентская ассамблея Совета Европы будут руководствоваться именно этими ценностями”, - отметил премьер-министр РА.