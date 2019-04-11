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Джулиана Ассанжа задержали в Лондоне. Эквадор лишил его убежища в посольстве


Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж был задержан сотрудниками лондонской полиции в посольстве Эквадора в Лондоне. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в четверг сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

"Он был взят под стражу в полицейском участке в центре Лондона, где он пробудет, прежде чем как можно скорее предстать перед Вестминстерским магистратским судом", - говорится в сообщении Службы столичной полиции.




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