Джулиана Ассанжа задержали в Лондоне. Эквадор лишил его убежища в посольстве

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж был задержан сотрудниками лондонской полиции в посольстве Эквадора в Лондоне. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в четверг сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

"Он был взят под стражу в полицейском участке в центре Лондона, где он пробудет, прежде чем как можно скорее предстать перед Вестминстерским магистратским судом", - говорится в сообщении Службы столичной полиции.