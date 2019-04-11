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Гроссмейстеры стартовали на международном турнире “Будапешт Спринг”


Армянские гроссмейстеры участвуют в международном турнире в Будапеште.

Как передает «Арменпресс», в Венгрии стартовал международный турнир “Будапешт Спринг”, в котором участвуют 145 шахматистов из 29 стран.

В числе участников турнира - 23 гроссмейстера. Армению представляют гроссмейстеры Самвел Тер-Саакян и Арам Акопян.

Уже состоялись партии первого и второго стартовых туров.

После 2 туров турнирную таблицу с 2 очками возглавляют 13 шахматистов. Арам Акопян набрал 1.5 очка, а Самвел Тер-Саакян - 1очко.




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