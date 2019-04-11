Женщины стартуют на чемпионате Европы по шахматам

Армянские шахматистки стартуют на индивидуальном чемпионате Европы среди женщин.

Как передает «Арменпресс», в турецком городе Анталия начинается индивидуальный чемпионат Европы по шахматам среди женщин. В турнире примут участие 129 шахматистов из 31 страны. На главном турнире континента Армению представят 5 шахматисток: Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Анна Саргсян, Мария Геворгян и Сирануш Гукасян. По итогам турнира 14 шахматисток получат право участвовать в розыгрыше Кубка мира.