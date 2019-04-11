Лукашенко назвал санкциями закрытие российского рынка для ряда товаров из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что действия России по закрытию своего рынка для ряда белорусских товаров носят характер санкций. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он заявил в четверг на совещании с экономическим блоком правительства.

"Когда получил перечень вопросов, меня что удивляет: в последнее время (может, СМИ врут, может специалисты докладывают мне кривую информацию) я каждый день слышу и читаю информацию, что наш основной торговый партнер (они любят называть себя партнеры) все больше и больше вводит санкций против Беларуси", - сказал глава государства, слова которого приводит агентство БелТА.

"Сами находятся под санкциями и осуждают это - и я тут их абсолютно поддерживаю - но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников".

Он указал на то, что периодически российская сторона закрывает белорусские предприятия. "Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда, каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок", - сказал Лукашенко.

С точки зрения белорусского лидера, Минск должен реагировать и принимать соответствующие меры. "Мы должны принимать соответствующие меры. Ну что мы все время: нас бьют в левую щеку - мы подставляем правую. Разберитесь и доложите отдельно на следующей неделе", - сказал Лукашенко, обращаясь к вице-премьеру Владимиру Дворнику, который курирует сферу АПК и экспорт продуктов питания.