Совет Европы продолжает поддерживать Армению на пути демократического развития: Турбьёрн Ягланд Николу Пашиняну

Премьер-министр Никол Пашинян в рамках рабочего визита в Страсбург сегодня встретился с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, перед началом встречи состоялась протокольная церемония фотографирования, затем премьер-министр Никол Пашинян сделал запись в “Золотой книге” Совета Европы.

На встрече Генеральный секретарь Совета Европы приветствовал начавшиеся в Армении в прошлом году демократические перемены. Он отметил, что проведение и результаты внеочередных парламентских выборов 9 декабря прошлого года демонстрируют приверженность армянского народа демократии и защите прав человека, и Совет Европы продолжит сотрудничать с правительством Армении для достижения этих целей.

Премьер-министр выразил благодарность генеральному секретарю Совета Европы Турбьёрну Ягланду за поддержку демократических процессов в Армении и высоко оценил его личный вклад в эффективное функционирование Совета Европы и укрепление его репутации. По словам Никола Пашиняна, Совет Европы является важным партнером для Армении, сотрудничество с которым имеет приоритетное значение для развития демократии, защиты прав человека и обеспечения верховенства закона.

Премьер-министр Армении и генеральный секретарь СЕ обсудили вопросы углубления сотрудничества Армения-СЕ. Турбьёрн Ягланд в свою очередь подчеркнул важность реализации в Армении, как стране-члене СЕ, направленных на укрепление демократии реформ, отметив, что происходящие в нашей стране процессы свидетельствуют о приверженности Армении и армянского народа европейским ценностям, и Совет Европы готов продолжать оказывать поддержку нашей стране в этом процессе.

Собеседники обменялись мнениями по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта и региональных развитий.

Никол Пашинян и Турбьёрн Ягланд после встречи выступили с заявлением для представителей СМИ и ответили на вопросы журналистов.