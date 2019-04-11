Начальник таможни автомобилей в Норагавите написал заявление об увольнении. Об этом в беседе с журналистами после заседания правительства сказал председатель КГД Давид Ананян. Журналисты поинтересовались о сотруднике таможни Норагавита, которому премьер приказал написать заявление об увольнении.

“С раннего утра 9 апреля премьер-министр быв в КГД, посетил разные места, и свое мнение о ходе всего визита премьер-министр выразил общественности. Вы сконцентрировались на маленьком эпизоде, который, по вашему мнению, содержит какую-то сенсацию”, - сказал Ананян и добавил, что это не вопрос человеческой судьбы.

“То, что премьер увидел и что ему не понравилось, он сделал замечания, на что наш сотрудник ответил, написав заявление. Заявление написал и начальник таможни. Это их решение”,- сказал Ананян.

На вопрос, кто же, в конце концов, ответственен за то, что флаг был в таком состоянии, председатель КГД ответил, что ответственным является он сам. «Председатель КГД несет ответственность за все, если вы ожидаете, что я напишу заявление, уйду, для меня это будет уход от тех крупных или огромных обязанностей, которые я взял на себя. Я не буду отвечать на призыв премьер-министра своим заявлением об уходе. Если вы хотите сенсацию, я высказал ее. Всем остальным сотрудникам никто ничего не говорил, ни я, ни господин премьер-министр не имеем права увольнять человека”, - отметил Давид Ананян.

Он добавил, что удовлетворил заявление сотрудника, которое было его выбором. “ Заявление начальника таможни также написано и я подпишу, его зовут Айк Мирзоян. Он сам выразил желание подать заявление об отставке и я уважаю его решение”, - заключил он.

Премьер-министр Никол Пашинян во время посещения таможни Норагавита, увидев прислоненное к стене знамя, приказал сотрудникам этой комнаты написать заявления об отставке.