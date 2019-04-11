Армения - абсолютно европейская страна с европейскими ценностями: состоялась встреча Пашинян – Ягланд

Завершилась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Генеральным секретарем Совета Европы Торбьерном Ягландом. Как передает «Арменпресс», премьер-министр Пашинян и Турбьерн Ягланд провели пресс-конференцию. Генеральный секретарь СЕ, приветствуя присутствие Никола Пашиняна в Совете Европы, отметил, что состоялась очень эффективная встреча с премьер-министром Армении.

На встрече были затронуты произошедшая в Армении революция и демократические процессы.

“Мы обратились к состоявшимся в декабре выборам в Армении, что стало последним действием мирной революции. Премьер-министр Армении - с повесткой реформ, и мы готовы оказать свое содействие. Мы продолжим свою совместную работу. Я еще раз приветствую премьер-министра Армении и поздравляю с тем, чего вы добились”, - сказал Турбьерн Ягланд.

Он подчеркнул, что очевидно одно: Армения - абсолютно европейская страна с европейскими ценностями.

Никол Пашинян, поблагодарив за теплый прием, отметил, что они провели насыщенную встречу.

“Осуществленной революцией Армения подчеркнула то обстоятельство, что она является европейской страной. Революция в нашей стране была полностью местным процессом, и не было никакого внешнего влияния. Эта революция была желанием нашего народа”, - сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что нет сомнений в том, что в повестке властей Армении демократические реформы. Премьер-министр Пашинян подчеркнул деятельность Совета Европы в Армении, которая внесла свой вклад в развитие демократии в стране. По его словам, на пути развития демократии Армения по ряду направлений нуждается в большом опыте Совета Европы.

“На встрече мы отметили, что продолжим активное сотрудничество, сделав демократию в Армении сильнее”, - сказал он.