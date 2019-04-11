Генеральный секретарь СЕ отметил важность озвучивания правительствами Армении и Азербайджана исключительно политических заявлений

Для Совета Европы неприемлемо озвучивание участниками Карабахского конфликта угроз применения силы. Как передает «Арменпресс», об этом 11 апреля в Страсбурге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сказал Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

“Для нас неприемлемы угрозы силы. Мое предложение заключается в том, что Комитет по правам человека должен работать в этом направлении. Со стороны правительств стран должны звучать только политические заявления”, - сказал Ягланд.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце пресс-конференции вручил секретарю СЕ решение о переименовании в связи с 70-летием Совета Европы площади, расположенной в промежуточной части Северного проспекта Еревана.

11 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит на пленарном заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.