Генеральный секретарь СЕ заявил о готовности содействовать Армении на пути реализации реформ

Совет Европы сделает все возможное для содействия Армении на пути осуществления реформ в стране. Как передает «Арменпресс», об этом 11 апреля в Страсбурге, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сказал Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

“Мы уже видели, что у нового правительства есть повестка реформ, которая очень важна для нас. Очень важно видеть, как оппозиция относится к ним, как освещают эти изменения СМИ, особенно антикоррупционную борьбу. Независимые СМИ, независимая судебная система очень важны, думаю, что это повестка нового правительства. Мы сделаем все, чтобы поддержать их», - сказал Ягланд.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце пресс-конференции вручил секретарю СЕ решение о переименовании в связи с 70-летием Совета Европы площади, расположенной в промежуточной части Северного проспекта Еревана.

11 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит на пленарном заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.