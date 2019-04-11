Охрану Зеленского решили усилить из-за видео, на котором его сбивает фура

В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского решили усилить его охрану после появления на Telegram-канале президента Украины Петра Порошенко смонтированного ролика, в котором Зеленского сбивает фура, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В сообщении на странице "Команда Зеленского" в фейсбуке говорится, что видео смонтировано на основе последнего рекламного ролика, который вышел утром 10 апреля. В конце ролика появляется белая дорожка, как считают в штабе Зеленского, "имитирующая кокаин".

Второй тур выборов на Украине состоится 21 апреля, в нем примут участие Зеленский и Порошенко.