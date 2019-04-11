Эммануэль Макрон подписал указ о провозглашении во Франции 24 апреля Национальным днем памяти Геноцида армян

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал указ о провозглашении во Франции 24 апреля Национальным днем памяти жертв Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», об этом, разместив указ президента Франции на своей странице в Facebook, написал сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции Франк Папазян.

В указе отмечается, что ежегодно 24 апреля во Франции будет отмечаться Национальный день памяти жертв Геноцида армян, ежегодно в этот день в Париже будут проходить мероприятия, подобные мероприятия могут организовать и другие города.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о провозглашении 24 апреля Национальным днем памяти жертв Геноцида армян во время ежегодного ужина армянской общины в Париже. Ежегодный ужин Координационного совета армянских организаций Франции состоялся 5 февраля. Провозгласить 24 апреля Национальным днем памяти жертв Геноцида армян Макрон обещал в ходе своей предвыборной кампании. Франция признала Геноцид армян в 2001 году, в 2016 г. приняла закон о криминализировании отрицания Геноцида армян.