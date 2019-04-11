Время в Ереване: 11:07:36,   11 Апрель

Мэрия ведет ежедневную работу по улучшению состояния вывоза мусора в столице


Мэрия Еревана в ежедневном режиме работает над улучшением состояния вывоза мусора в столице и окончательным решением этой проблемы.

Как сообщили Арменпресс в мэрии Еревана, правовая процедура решения вопроса требует определенного времени, тем не менее, мэрия пытается по возможности ускорить процесс, для того, чтобы иметь нормальную уборку мусора и чистый город.

”Дорогие сограждане. В последнее время проблема вывоза мусора в Ереване заметно ухудшилась. Работа единственного оператора по вывозу мусора, которая и до этого не была удовлетворительной, стала еще хуже. Не хватает мусороуборочных машин, действующие машины почти каждый день ломаются, почти не обновляются и не пополняются мусорные баки, имеющиеся не моются и не очищаются.

Через горячии линии и другие средства по связям с общественностью коммунальных подразделений мэрии и административных районов и мэрии  мы постоянно получаем фотографии с полными мусорными контейнерами.

Сотрудники коммунальных служб идут по следам части сообщений, пытаясь найти ситуационные решения на улицах и во дворах. Неудовлетворительно также и состояние санитарной очистки общественных территорий города”, - говорится в заявлении мэрии.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации