Макрон добился проведения саммитов ЕС без участия Британии, пишут СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Евросоюза в Брюсселе отстоял свое требование проводить встречи в верхах без участия в Великобритании. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг информационный ресурс EurActiv.

Следующий саммит ЕС, темой которого станет "Будущее Европы", намечен на 9 мая в румынском Сибиу.

"Решение о проведении саммитов без Великобритании было обеспечено в результате требований Франции. Это символично, поскольку это содержит послание, что в процессе развода достигнута точка невозврата, и что Великобритания находится не совсем на том же уровне, что и другие страны-члены ЕС", - пишет издание.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции по итогам саммита шутливо заметил по этому поводу, что в случае проведения встречи в верхах 31 октября, ему придется покинуть вечернее заседание, поскольку его полномочия истекут ровно в полночь.