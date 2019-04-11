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Жалоба адвокатов Роберта Кочаряна отклонена, oн останется в заключении


Апелляционный уголовный суд Армении отклонил жалобу, поданную группой защиты против решения суда первой инстанции о продлении срока ареста в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна еще на два месяца.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал обвинитель Петрос Петросян.

“Жалоба адвокатов отклонена”, - отметил Петросян.

По уголовному делу о событиях 1 - 2 марта 2008 года второму президенту Армении Роберту Кочаряну, экс-министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 УК РА в том, что они по предварительному сговору с другими лицами свергли конституционный строй Республики Армения. Микаел Арутюнян объявлен в розыск, Юрий Хачатуров освобожден под залог в 5 млн драмов, а Роберт Кочарян арестован. Адвокаты Роберта Кочаряна подавали жалобу на решение об аресте.




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