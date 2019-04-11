Египет уведомил американские власти об отказе участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA, также известного как "арабская НАТО"). Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По его данным, египетская сторона уведомила об этом решении США и других участников предполагаемого ближневосточного альянса, сообщает агентство со ссылкой на источник. Власти Египта якобы обеспокоены, что заключение такого союза вызовет напряженность в отношениях с Ираном.

Также одной из причин такого решения египетской стороны, по данным агентства Reuters, стала неопределенность с переизбранием президента США Дональда Трампа на второй срок в 2020 году. Власти страны якобы опасаются, что в случае прихода к власти в США другого человека, существование такого ближневосточного союза стоит под угрозой.

В Белом доме пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить информацию агентства.

По замыслу США, в состав "арабской НАТО" планируется включить шесть стран Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию), а также Египет и Иорданию. В середине января госсекретарь США Майкл Помпео провел турне по этим странам, где провел серию переговоров с их лидерами. Одной из главных задач поездки было сближение позиций восьми стран для создания MESА. Цель коалиции - противодействие угрозам в регионе и активизация экономического и энергетического взаимодействия.