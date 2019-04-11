Опрос: Зеленский более чем вдвое опережает Порошенко в преддверии второго тура выборов

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский более чем вдвое опережает в рейтинге избирателей действующего главу государства, кандидата на пост президента Петра Порошенко перед вторым туром выборов, которые состоятся 21 апреля. Такие неофициальные данные опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова обнародовали в четверг СМИ, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным исследования, во втором туре за Зеленского готовы проголосовать 49,3% избирателей, за Порошенко - 20,6%. Отказались ответить на вопрос о предпочтениях 9,7% опрошенных, не определились с выбором 20,4%.

По результатам первого тура, который состоялся 31 марта, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, Порошенко - 15,95%.

Опрос проводился с 5 по 9 апреля.