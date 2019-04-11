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Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 15 апреля


Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретятся 15 апреля в Москве.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“Встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится 15 апреля в Москве. На встрече, в качестве министра иностранных дел страны - сопредседателя Минской группы ОБСЕ, будет присутствовать также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров” - отметила Нагдалян.




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