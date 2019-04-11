Путин подчеркнул, что проект евразийской интеграции доказал свою эффективность

Проект евразийской интеграции в полной мере доказал свою эффективность, подчеркнул президент России Владимир Путин в обращении к участникам международной конференции "От идеи к реальности: к 25-летию евразийской инициативы Нурсултана Назарбаева". Текст обращения зачитал начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Проект евразийской интеграции в полной мере доказал свою эффективность. Страны - члены ЕврАзЭС наращивают торгово-экономические, инвестиционные и гуманитарные связи", - отметил Путин.

Российский президент выразил уверенность, что в ходе конференции будут выработаны предложения и инициативы, которые послужат дальнейшему упрочнению евразийской интеграции.