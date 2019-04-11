Наира Зограбян в ПАСЕ напомнила делегации Азербайджана о пропаганде арменофобии их руководства

В ходе весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы депутат парламентской фракции “Процветающая Армения” Наира Зограбян напомнила азербайджанской делегации о пропаганде арменофобии руководства Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом Зограбян сказала 11 апреля в беседе с журналистами в Страсбурге.

” Вчера здесь обсуждался очень важный доклад - элементы нетерпимости, ненависти, ксенофобии в речи политических деятелей. Почему-то во время подобных выступлений весьма странным образом активизируются азербайджанские депутаты и начинают обвинять армян в расистских заявлениях. Я в очередной раз была вынуждена напомнить о заявлении омбудсмена Азербайджана Сулеймановой о том, что Рамиль Сафаров должен быть примером патриотизма для каждого азербайджанца. Вынуждена была еще раз напомнить слова Президента Азербайджана: “Нашими врагами являются не только армяне Арцаха, но и всего мира”. Я была вынуждена напомнить призыв одного их дипломата провести анализ ДНК у всех дипломатов Азербайджана, если вдруг в них окажется кровь армянина или иноверца, они не смогут бескорыстно служить Азербайджану. Я 10 лет с этой трибуны поднимаю и показываю азербайджанские учебники, которые являются классическим примером арменофобии. И в этой структуре – одно молчание, и не случайно, я вчера заявила, что мы приняли очередную мертворожденную резолюцию” - сказала Зограбян.

Наира Зограбян также отметила, что азербайджанская правозащитница Лейла Юнус сделала важное замечание в связи с утверждениями руководства Азербайджана - Ильхама Алиева о мире.

“Очень важное замечание сделала Лейла Юнус, в присутствии в зале азербайджанских депутатов и руководителя делегации. Она сказала, что диктатор Алиев не хочет мира с Арменией, и пока в Азербайджане диктатор Алиев, в Азербайджане мира не будет”, - сказала Зограбян.

Весенняя сессия ПАСЕ началась 8 апреля. 11 апреля в ПАСЕ запланировано выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.