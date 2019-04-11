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В Китае четыре человека погибли при сходе грузового поезда с рельсов


Четыре человека погибли в результате схода грузового поезда с рельсов в китайской провинции Хэнань. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в среду около 22.00 по местному времени (17.00 мск) в городе Гунъи округа Чжэнчжоу, когда грузовой поезд алюминиевой госкорпорации Aluminum Corporation of China (Chalco) по еще неустановленной причине сошел с рельсов, перевернулся и врезался в деревенский жилой дом. Ранее сообщалось, что в результате четыре человека, находившихся в поезде, и два местных жителя пропали без вести.

По данным телеканала, в настоящее время спасатели нашли тела четырех человек без признаков жизни.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

 

 




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