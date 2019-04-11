Правительство смягчает требования к заселению свободных комнат в приюте “Ветеран”

Правительство внесло изменения в решение о “Списке лиц, имеющих право на получение жилой площади, относящихся к социально необеспеченным и специальным группам, порядке и условииях обеспечения их жильем”.

Министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян отметила, что необходимость принятия проекта исходит из того обстоятельства, что в ГНКО “Центр социального обслуживания одиноких престарелых и инвалидов в домашних условиях”, являющегося отдельным подразделением, Министерства труда и социальных вопросов РА , уже более двух лет имеются свободные комнаты, которые не заселяются из-за отсутствия заявителей, имеющих статус соответствующий требованиям решения.

Как передает «Арменпресс», приют “Ветеран” был создан в 1982 году для ветеранов Великой Отечественной войны и труда, а с 1988 года, исходя из ситуации, жилище было предоставлено также жителям зоны землетрясения, а с 1991 года – беженцам. Жителям жилье предоставляется безвозмездно, без права собственности на договорной основе, и они обязуются оплачивать коммунальные услуги.

Целью обеспечения жильем в приюте “Ветеран” является предоставление на временной основе определенной категории лиц, отнесенных к специальным группам, и, при необходимости, предоставление и других социальных услуг этим лицам для преодоления трудной жизненной ситуации или предотвращения попадения в трудную жизненную ситуацию.

В соответствии с действующими регулированиями, жилье предоставляется, не имеющим принадлежащей им собственности жилой площади, проживающим во временных убежищах, иных объектах общественного назначения, имеющим способность к самообслуживанию.

Ветеранам Великой Отечественной войны

Лицам, достигшим 65 лет, имеющим почетное звание Армении в сферах науки, образования, журналистики, культуры, искусства, здравоохранения, экономики, архитектуры, юриспруденции, журналистики, физической культуры и спорта

В настоящее время предлагается изменить круг лиц, имеющих право на проживание, сделав их более реалистичными, включив лица, которые по праву нуждаются в жилом помещении и в состоянии жить самостоятельно.

В частности, предлагается обеспечить жилье в приюте “Ветеран”:

пожилым лицам, имеющим статус ветерана труда или стаж работы в течение 40 и более лет и не имеющим предусмотренных законодательством опекунов, одиночной семье имеющей ребенка инвалида или супружеской паре если один из супругов имеет инвалидность.

В результате уточняется круг лиц, подлежащих обеспечению жильем и одновременно решается жилищная проблема не менее 10 человек или семей.

Приют ”Ветеран” имеет 48 комнат, 5 из которых используются как кабинет, а 43 - жилые (в том числе 29 - однокомнатные, 14 комнат на двоих), в которых может проживать максимум 57 человек. На данный момент свободны 10 комнат, 3 из которых – двухместные. Двухместные номера предоставляются супружеским парам или близкими родственниками (две сестры, два брата и т. д.). Свободные комнаты приюта “Ветеран” уже более двух лет не заселяются из-за отсутствия заявителя со статусом, соответствующим требованиям решения.