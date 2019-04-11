Правительство выделяет СНБ 11 млн драмов

Правительство Армении в первом полугодии этого года за счет резервного фонда выделит Службе национальной безопасности 11 млн драмов: по статье экономической классификации бюджетных расходов “Текущий ремонт и хранение машин и оборудования - 6,925.3 тыс. драмов, по статье “Транспортные средства” - 4,140.0 тысяч драмов. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства 11 апреля.

Принятие проекта обусловлено тем обстоятельством, что для ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных средств СНБ в 2019 году возникла необходимость выделения службе дополнительных средств.