СМИ: в Судане арестовали более 100 человек из окружения президента, включая премьера

Премьер-министр Судана Мухаммед Тахер Ииля, занявший этот пост меньше двух месяцев назад, арестован в Хартуме. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг суданский информационный портал Al Mashhad Al Sudani.

Всего, по поступающей информации, задержаны более 100 человек из окружения президента Омара аль-Башира, включая действующих и бывших высокопоставленных лиц. Среди них - глава президентской гвардии, экс-министр обороны Абдель Рахим Мухаммед Хусейн, руководитель правящей в стране партии "Национальный конгресс" Ахмед Харун, бывший вице-президент Судана Али Осман Таха.

О местонахождении самого Омара аль-Башира пока точных сведений нет. По одним данным, он заключен под домашний арест военными, которые совершили в стране переворот. Появлялась также информация о том, что он покинул страну. Вместе с тем, по данным источников Al-Hadath, его самолет был задержан в среду вечером в аэропорту Хартума, когда аль-Башир пытался вылететь в одну из соседних стран.

С утра ожидается "важное заявлении" армии, однако оно пока задерживается, и, по некоторым сведениям, причина того - неопределенность в том, кто возглавит переходный совет в стране.