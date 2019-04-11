Армения и Китай в авиационных отношениях осуществляют новые регулирования

Правительство Армении утвердило проект указа Президента “Об утверждении соглашения о воздушном сообщении между Арменией и Китаем”. Как сообщает «Арменпресс», согласно обоснованию, соглашение созвучно политике “открытого неба” в сфере гражданской авиации Армении и направлено на надлежащее урегулирование авиационных отношений между двумя странами.

В соглашении либерализированы положения о назначении авиакомпаний, предлагаемой ими положения о емкости, тарифах, частоте рейсов, обслуживаемых маршрутах, обеспечены статьи о справедливой и равной конкуренции между авиакомпаниями, признании сертификатов и лицензий, взысканиях с потребителей, интермодальной перевозке, надземном обслуживании. Модернизирована статья об авиационной безопасности и установлены положения, обеспечивающие обязательства государств по обеспечению летной безопасности.

Утверждение соглашения будет способствовать надлежащему и полноценному урегулированию отношений между двумя странами в сфере воздушных коммуникаций, либерализации сферы, а также будут созданы благоприятные условия для авиакомпаний для обслуживания маршрутов в направлении Армении и в обратном направлении.