Трамп посчитал позицию Евросоюза в отношении выхода Британии из сообщества слишком жесткой

Президент США Дональд Трамп считает, что Евросоюз принял слишком жесткую позицию в отношении выхода Великобритании из состава ЕС после того, как страны согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября. Как передает Арменпресс, об этом он сообщил в четверг в Twitter.

"Очень плохо, что Европейский Союз так жесток к Великобритании и Brexit. ЕС также является жестким торговым партнером по отношению к Соединенным Штатам, это изменится", - написал Трамп.

Ранее Евросоюз и Великобритания согласовали новую отсрочку выхода королевства из состава сообщества - до 31 октября.