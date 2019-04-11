США и Китай договорились о контроле над соблюдением сторонами соглашения о торговле

США и Китай достигли предварительной договоренности относительно того, как будет осуществляться контроль над соблюдением сторонами обсуждаемого ими соглашения по торговым вопросам. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду в эфире телеканала CNBC министр финансов США Стивен Мнучин.

"Мы по большей части пришли к общему мнению относительно механизма контроля", - сказал он. По словам министра, Пекин и Вашингтон согласовали некоторые вопросы, касающиеся формирования структур, которые будут выполнять данную задачу. "Мы очень серьезно относимся к этому", - добавил он.

Мнучин заострил внимание на том, что администрация президента США Дональда Трампа на данном этапе не намерена "устанавливать произвольные сроки", в которые следует завершить консультации по торговым вопросам. Глава Минфина США отметил, что считает продуктивными продолжающиеся консультации с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.