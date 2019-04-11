Политика Министерства здравоохранения - обеспечение населения безопасными, качественными, эффективными и доступными лекарствами

За последние годы Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Армении неоднократно обращалась к проблеме “параллельного импорта” лекарств, рассматривая это как основной инструмент сдерживания роста цен на лекарства.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве здравоохранения Армении, разница в ценах на лекарства на фармацевтическом рынке обусловлена многочисленными факторами, в том числе несравнимо меньшими объемами фармацевтического рынка, спросом на лекарства, высокой ставкой добавочной стоимости на оборот лекарств, элементами нездоровой конкуренции, активностью продвижения лекарства, отсутствием регулирования цен.

Несмотря на то, что впервые понятие “параллельный импорт” в законодательстве РА установлено в законе РА “О лекарствах”, принятом в 2016 году, импорт лекарств из субъекта, не являющегося правообладателем регистрационного сертификата (параллельный ввоз), всегда осуществлялся. Следует также отметить, что розничные цены как параллельно, так и напрямую ввезенных лекарств существенно не отличаются. Международный опыт показывает, что основной гарантией стабильности цен на лекарства является определенное государственное регулирование цен на лекарства, поскольку при его отсутствии нет никаких оснований полагать, что дешево приобретенное лекарство в дальнейшем также будет продаваться по низкой цене. В этом причина того, что для скоординированного решения проблемы доступности лекарств в новом законе РА “О лекарствах” закреплены положения как по параллельному импорту, так и по регулированию цен на лекарства.

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