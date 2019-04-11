Анна Акопян представила армянской общине Лос-Анджелеса свою деятельность, ответила на их вопросы

Супруга премьер-министра РА, председатель совета попечителей благотворительных фондов “Мой шаг” и “City of smilе” Анна Акопян 8 апреля в сопровождении генерального консула РА в Лос-Анджелесе - Армена Байбурдяна, генерального секретаря МИД- Ваагна Меликяна, исполнительного директора фонда “Мой шаг”- Ованеса Казаряна и исполнительного директора фонда “Город улыбок” - Эстер Демирчян посетила генеральное консульство Ра в Лос-Анджелесе.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе Анны Акопян, во встрече приняли участие предводитель Западной епархии Армянской Апостольской Церкви в Северной Америке архиепископ Овнан Дердерян, председатель Армянской Апостольской Церкви Джозеф Ганимян, предстоятель Армянской Апостольской Церкви архиепископ Мушег Мартиросян, предстоятель Армянской католической церкви США и Канады епископ Микаел Мурадян, член Союза евангелистских церквей Северной Америки преподобный Сероб Мкртчян, представитель Центрального комитета АРФД Западной Америки Аведик Измирлян, Председатель Центрального комитета АРФД Западной Америки Кармен Оганян, председатель Партии Рамкавар-Азатакан доктор Раффи Балян, член руководящего органа Социал-демократической партии “Гнчакян” Григор Ходанян, член руководящего состава Социал-демократической партии Гнчакян Габриел Молоян, исполнительный директор американской Евангелистской ассоциации западного побережья США Левон Филян, общий вице-президент ВАБС Синан Синаян, председатель западной епархии ВАБС Талин Якубян. На встрече по просьбе гостей госпожа Акопян представила цели двух руководимых ею фондов и кампании “Женщины во имя мира”. Были обсуждены также вопросы, касающиеся развития отношений Армения-Диаспора, образовательной и социальной сфер.

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