ЕАЭС станет надежным мостом между Европой и Азией, уверен Назарбаев

Евразийский экономический союз станет надежным мостом между Европой и Азией, уверен первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В четверг в Астане проходит международная научно-практическая конференция "От идеи к реальности: к 25-летию евразийской инициативы первого президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева". Приветствие Назарбаева участникам мероприятия зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Дархан Калетаев.

"В этом году исполняется пять лет с момента подписания договора о Евразийском экономическом союзе и 25 лет идеи евразийской интеграции. Современный ЕАЭС - это огромный рынок с внешнеторговым оборотом свыше 750 миллиардов долларов, совокупный ВВП которого составляет 2 триллиона долларов, а население превышает 180 миллионов человек", - отметил в своём приветственном слове Назарбаев.

Он подчеркнул, что "государствами-членами объединения обеспечена положительная динамика роста, достигнуто существенное увеличение объемов внешней и взаимной торговли, а также активно развивается международное сотрудничество".

"В недалеком будущем ЕАЭС мы видим открытым экономическим сообществом, органично интегрированным в мировую экономическую систему, как надёжный мост между Европой и растущей Азией. Усилия по развитию экономической интеграции способны стать ключевым источником диверсификации и роста экономик, укрепления конкурентоспособности, улучшения бизнес-климата и повышения инвестиционной привлекательности наших государств", - уверен Назарбаев.