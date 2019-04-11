В Индии начались самые масштабные в истории парламентские выборы

Первый этап голосования на выборах в Лок сабху (нижняя палата парламента Индии) начался в четверг в 20 штатах и союзных территориях страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В общей сложности в голосовании, которое, по прогнозам экспертов, станет самым масштабным в мировой истории, примут участие порядка 900 миллионов граждан республики. По предварительным данным, их проведение обойдется стране более чем в семь миллиардов долларов, что также делает эти выборы "самыми дорогими" в истории.

Голосование будет проходить в семь этапов по очереди в 29 штатах и 7 союзных территориях с 11 апреля по 19 мая. Ввиду столь огромного числа избирателей подсчет бюллетеней, как ожидается, будет завершен лишь к 23 мая. В общей сложности в организации выборов задействованы почти 11 миллионов человек, в том числе более 5 миллионов чиновников и полицейских различного ранга. По всей стране будут действовать свыше 1 миллиона избирательных участков.

Основная борьба развернется между двумя политическими силами: правящей "Бхаратия джаната парти" (БДП), возглавляемой действующим премьер-министром Нарендрой Моди, и партией "Индийский национальный конгресс" (ИНК), во главе которой стоит Рахул Ганди - выходец из самого влиятельного политического клана Индии Неру-Ганди. Основная интрига выборов состоит в том, сможет ли БДП повторить успех 2014 года и снискать поддержку подавляющего большинства избирателей, а Моди - занять кресло премьера на второй срок подряд.