Великобритания должна покинуть Евросоюз 1 июня, если откажется от выборов в Европарламент

Великобритания должна будет покинуть Евросоюз 1 июня, если откажется от проведения выборов в Европарламент 23-26 мая. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом говорится в заявлении 27 стран ЕС по итогам экстренного саммита в Брюсселе.

"Настоящее решение [об отсрочке до 31 октября] перестает применяться 31 мая 2019 года в случае, если Соединенное Королевство не проведет выборы в Европейский парламент в соответствии с действующим законодательством ЕС и не ратифицирует соглашение о выходе до 22 мая 2019 года", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что ЕС надеется на "конструктивное и ответственное поведение" Великобритании в ходе периода отсрочки во время принятия сообществом решений. "Соединенное Королевство должно содействовать выполнению задач Евросоюза и воздерживаться от любых мер, которые могут поставить под угрозу достижение целей ЕС, в частности, при участии в процессах принятия решений", - отмечается в нем.

Последнее заявление сделано в связи с предстоящими европейскими выборами и сменой состава Еврокомиссии. Так, Брюссель опасается, что Великобритания может препятствовать назначению определенных кандидатов на посты председателей Еврокомиссии и Евросовета. При этом нынешние главы ЕК и Евросовета Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск подчеркнули на итоговой пресс-конференции, что доверяют Лондону.

Ранее на экстренном саммите ЕС лидеры 27 стран сообщества решили перенести сроки Brexit на 31 октября.