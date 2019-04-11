В Гегаркуникской области начался весенний посев

Уже второй день в низменных зонах отдельных общин Гегаркуникской области начался весенний посев.

Как сообщили «Арменпресс» в аппаратах общин Гегамасар, Мец Масрик и Еранос Гегаркуникской области, весенний посев начинает набирать обороты, он уже ведется на нескольких десятках гектаров.

По словам старосты села Мец Масрик Армена Асатряна, в их общине в основном сеют ячмень и многолетние травы.

Погода благоприятна для весеннего сева. По заверению руководителя укрупненной общины Гегамасар Акопа Аветяна, весенний посев два дня назад начался в населенных пунктах Памбак, Даранак, Гегамасар, Арегуни, Авазан, Покр Масрик. По словам главы общины Еранос Саши Бавеяна, уже третий день в низменной зоне Ераноса проходит посев ячменя и пшеницы. “Посевы зерна в низменной зоне в этом году будут на 100 гектарах, в отличие от 80 гектаров прошлого года. В определенной степени посевные территории вырастут и в высокогорных зонах. Мы воодушевляем наших жителей, ведем разъяснительную работу, чтобы они вернулись бы к сельскому хозяйству. Надеюсь, что в этом году у нас будут хорошие результаты”, - отметил Саша Бавеян.

Хосров Хлгатян