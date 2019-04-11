Спикер нижней палаты Конгресса США допустила возможность импичмента Трампа

Руководитель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси не исключила возникновения обстоятельств, которые потребуют отстранения президента Дональда Трампа от должности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом Пелоси заявила в среду в интервью информационному агентству Associated Press .

"Я считаю, что импичмент чреват расколом в нашей стране. Но, когда мы увидим то, что требуется, возможно, возникнет настоятельная необходимость его [Трампа] импичмента", - сказала спикер нижней палаты Конгресса. "До той поры он [Трамп] того не стоит", - добавила демократ от Калифорнии. Она в интервью газете The Washington Post в марте, однако, не поддержала возможность импичмента главы государства.

Пелоси заявила о недоверии к министру юстиции, генеральному прокурору Уильяму Барру в связи с тем, как он изложил основные заключения доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследований данных о приписываемом России вмешательстве в выборы в США 2016 года. "Он является генеральным прокурором не Дональда Трампа, а Соединенных Штатов", - пояснила демократ. "Я не верю Барру, но я верю Мюллеру", - добавила она.