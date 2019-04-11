Евросоюз и Великобритания согласовали перенос Brexit на 31 октября

Великобритания может полностью отказаться от выхода из Евросоюза (Brexit) в рамках решения саммита ЕС о его переносе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС глава Европейского совета Дональд Туск. Саммит принял решение отложить дату Brexit до 31 октября и обсудить ситуацию в промежуточном режиме на следующем плановом саммите ЕС в июне.

"Саммит ЕС предоставил гибкую отсрочку Великобритании до 31 октября, до этого у Великобритании еще есть шесть месяцев. Это достаточное время, за которое она может ратифицировать Соглашение о выходе, в этом случае отсрочка будет автоматически закончена [и Великобритания покинет ЕС в организованном режиме]. Но она может и полностью пересмотреть решение о выходе и отозвать уведомление о Brexit. Если она не ратифицирует Соглашение о выходе, тогда нас ждет "жесткий" Brexit без сделки", - заявил он.

"Великобритания может за этот период пересмотреть всю стратегию по Brexit. Это может привести к изменениям в политической декларации [по будущим отношениям между ЕС и Великобританией], но не в соглашении [о выходе из ЕС]", - заявил он.