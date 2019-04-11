На территории Армении все автодороги проходимы

Все автодороги на территории Армении проходимы. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Армении.

“Министерство чрезвычайных ситуаций сообщает, что 11-го апреля по положению на 09:00 часов в республике все автодороги проходимы.

Согласно информации, полученной из Дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, дорога Степанцминда - Ларс открыта для всех видов транспорта.

С 30-го июня 2018 года по 11 апреля с. г. на 139-ом км автотрассы Ереван-Мегри (вблизи города Вайк Вайоц Дзорской области) проводятся строительные работы, вследствие чего отрезок около 200 м закрыт для грузовых автомобилей”, - говорится в сообщении.