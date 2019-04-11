Встреча с председателем ПАСЕ и Генеральным секретарем СЕ, открытие выставки: начался визит Пашиняна в Страсбург

Визит в Страсбург премьер-министра Армении Никола Пашиняна начнется с встречи с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Как передает «Арменпресс», премьер-министр встретится также с Генеральным секретарем СЕ Торбьерном Ягландом, после чего они выступят с пресс-конференцией. Премьер-министр Армении вручит Генеральному секретарю СЕ решение о переименовании площади, расположенной на Северном проспекте Еревана, в связи с 70-летием Совета Европы. Никол Пашинян встретится с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио. В полдень запланировано выступление премьер-министра в ПАСЕ, после чего он ответит на вопросы заранее зарегистрированных делегатов. Позже состоится торжественное открытие выставки “Бархатная революция Армении”. После мероприятия от имени председателя ПАСЕ будет дан обед по случаю весеннего заседания Парламентской ассамблеи 2019 года. Премьер-министр встретится также с армянской общиной Страсбурга. До этого он посетит Храм Богоматери Страсбурга.